تقارير متضاربة: سولشاير يحافظ على منصبه في مانشستر يونايتد ولا تواصل مع كونتي

مثل حاله على أرض الملعب، فإن الأخبار حول مصير مديره الفني خارج الملعب متضاربة، والحديث هنا عن مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير.

فطوال يوم الإثنين كانت الأنباء أن يونايتد استقر على رحيل سولشاير مع حدوث تواصل مع مدرب تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق أنطونيو كونتي.

لكن مع قدوم منتصف اليوم الثلاثاء تغيرت الأنباء بشكل كبير.

والبداية مع شبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الإنجليزي التي ذكرت أنه على الرغم من ألم الهزيمة بخماسية ضد ليفربول فإن النادي يركز على كيفية التحسن بعد حصد نقطة وحيدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي.

وهو ما أكده في وقت لاحق الصحفي فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي بعدما قال: "إدارة يونايتد وكذلك السيرك أليكس فيرجسون يرغبون في إعطاء سولشاير فرصة ليقود الفريق ضد توتنام السبت المقبل".

وتابع عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الضغط هائل على أولي، لكن لا توجد مفاوضات حاليا مع كونتي الذي سيوافق على تولي المهمة حال عرض الوظيفة عليه".

الأمر ذاته أكدته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية التي قالت إن النادي يرغب في منح سولشاير فرصة أخرى ليستمر في منصبه لتحسين النتائج.

لكن بعد ذلك رد الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا الذي يعمل في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية وأكد ما قاله قبل عدة ساعات بأن يونايتد يتواصل مع كونتي وأن الخبر صحيح بنسبة 100%.

وأشار إلى أن كونتي أكد بأنه جاهز على الفور لتولي المهمة، لكن سولشاير مقتنع بحصوله على ثلاث فرص أخرى ضد توتنام وأتالانتا ومانشستر سيتي لكنه خسر جزءا من ثقة لاعبي الفريق.