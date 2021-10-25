رقم غائب منذ 25 عاما وتحطيم إنجاز توتي ومالديني وجيجز.. أبرز أحداث أول أيام الدوري

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 23:11

كتب : عمرو عبد المنعم

اليوم الأول في الدوري المصري

شهد اليوم الأول من الدوري المصري لموسم 2021/2022 الكثير من الأحداث الساخنة والأرقام القياسية التي لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

وانطلق الدوري المصري بـ3 مواجهات في اليوم الأول من المسابقة.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، وفي أجمل مباريات اليوم وربما الجولة تعادل الاتحاد السكندري مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق في دربي الإسكندرية.

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وأخيرا استطاع فريق فيوتشر تحقيق فوزا ثمينا على فاركو بهدف دون رد.

كما شهد اليوم الأول من الدوري تسجيل 12 هدفا، كذلك استمر محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندري في الظهور في الدوري المصري لعدد كبير من المواسم المتتالية متجاوزا الكثير من النجوم الكبار في عالم كرة القدم.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي حدثت في اليوم الأول من الدوري المصري.

أجنبي يقص شريط أهداف الدوري

أصبح موسى دياوارا لاعب وسط البنك الأهلي خامس لاعب أجنبي يسجل الهدف الأول في موسم الدوري المصري الممتاز خلال آخر 10 سنوات.

وكان آخر لاعب أجنبي قبل دياوارا، يسجل أول أهداف موسم الدوري هو التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك حاليا، في موسم 2019-2020 عندما سجل لفريقه السابق المقاولون العرب هدف الانتصار على طلائع الجيش. (طالع تفاصيل أكثر من هنا)

عبد المنصف يتخطي ماديني وتوتي وجيجز

كسر محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري رقم باولو مالديني أسطورة ميلان وفرانشيسكو توتي أسطورة روما وريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد كأكثر لاعب استمرارا في الملاعب لعدد متتالي من المواسم.

وخاض عبد المنصف الموسم رقم 26 في تاريخه في الدوري المصري، كما عادل رقم الحارس الأرجنتيني هوجو جاتي.

عبد المنصف البالغ من العمر 44 عاما انضم للاتحاد السكندري بداية الموسم الحالي قادما من وادي دجلة الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.

وبدأ عبد المنصف مسيرته في الدوري المصري الممتاز مع مزارع دينا، ثم انتقل للزمالك ومنه إلى الجونة ثم إنبي ووادي دجلة، وأخيرا الاتحاد السكندري.

رقم تاريخي في الأهداف

كما شهد اليوم الأول من الدوري المصري رقم قياسي تاريخي جديد بشأن عدد الأهداف المسجلة.

وخلال 3 مباريات شهدها اليوم الأول من الدوري، تم تسجيل 12 هدفا وهو أعلى رقم تم تسجيله في اليوم الأول من الدوري منذ تطبيق نظام إقامة المسابقة بمشاركة 18 فريقا في 2015-2016.

فمنذ ذلك الوقت لم تتجاوز حصيلة الأهداف في اليوم الأول من الدوري سوى 6 أهداف.

وبالطبع اختلف عدد المباريات في اليوم الأول من المسابقة في كل موسم لكن يظل الموسم الجاري هو الأعلى منذ تطبيق نظام إقامة الموسم بـ18 فريقا. (طالع تفاصيل أكثر من هنا)

8 أهداف في مباراة واحدة

حققت مباراة الاتحاد السكندري وسموحة التي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق رقما قياسيا لم يتحقق في الدوري المصري منذ 25 عاما.

ولم تشهد الجولة الأولى في الدوري المصري مباراة سُجل خلالها 8 أهداف، منذ فوز المنصورة على المريخ البورسعيدي 6-2 في موسم 1996/1997.

ويظل الرقم القياسي لأكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف في الجولة الأولى من الدوري صادما منذ موسم 1963/1964 أي منذ 58 عاما.

وذلك عندما فاز فريق الأولمبي السكندري على الطيران بنتيجة 6-3 في مباراة شهدت تسجيل 9 أهداف.

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