رقم تاريخي يحدث في أول يوم من الدوري لموسم 2021-2022

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 22:05

كتب : رامي جمال

تقرير يوم أول تاريخي من موسم 2021-2022 من الدوري المصري

شهد اليوم الأول من موسم 2021-2022 بداية مثيرة جدا للدوري المصري وحصيلة كبيرة مُسجلة من الأهداف.

وبدأت الإثارة بانتصار البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

وبعد ذلك فرط سموحة في تقدمه بأربعة أهداف لهدف ليتعادل مع الاتحاد السكندري في الدربي بأربعة أهداف لكل فريق.

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واختتم اليوم الأول من الجولة الأولى المنافسات بانتصار أول لفيوتشر على فاركو بهدف دون رد.

وبذلك يكون اليوم الأول من الدوري شهد تسجيل 12 هدفا.

12 هدفا هو أعلى رقم تم تسجيله في اليوم الأول من الدوري منذ تطبيق نظام إقامة المسابقة بمشاركة 18 فريقا في 2015-2016.

فمنذ ذلك الوقت لم تتجاوز حصيلة الأهداف في اليوم الأول من الدوري سوى 6 أهداف.

وبالطبع اختلف عدد المباريات في اليوم الأول من المسابقة في كل موسم لكن يظل الموسم الجاري هو الأعلى منذ تطبيق نظام إقامة الموسم بـ18 فريقا.

الموسم الجاري تساوى مع بداية موسم 2014-2015 حينما تم تسجيل 12 هدفا، وفي ذلك الوقت أقيم الدوري بمشاركة 20 فريقا.

أما أعلى موسم شهد اليوم الأول منه تسجيل أكبر عدد من الأهداف هو 2002-2003 بواقع 14 هدفا في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 14 فريقا.

ولكن في ذلك الموسم أقيمت مباريات الجولة الأولى كاملة في يوم واحد وليس كما هو معتاد حاليا بتقسيم الجولة على عدة أيام.

وجاء عدد الأهداف في اليوم الأول من الدوري منذ موسم 2000-2001 كالتالي:

موسم 2021-2022

12 هدفا

موسم 2020-2021

5 أهداف

موسم 2019-2020

6 أهداف

موسم 2018-2019

هدفان

موسم 2017-2018

5 أهداف

موسم 2016-2017

6 أهداف

موسم 2015-2016 "18 فريق"

6 أهداف

موسم 2014-2015 "20 فريق"

12 هدفا

موسم 2013-2014 "دوري مجموعتين" "22 فريق"

هدفان

موسم 2010-2011

10 أهداف

موسم 2009-2010

8 أهداف

موسم 2008-2009

10 أهداف

موسم 2007-2008

5 أهداف

موسم 2006-2007 "16 فريقا"

9 أهداف

2005-2006

9 أهداف

موسم 2004-2005

5 أهداف

موسم 2003-2004

8 أهداف

موسم 2002-2003

14 هدفا "الجولة كلها لُعبت"

موسم 2001-2002

6 أهداف

موسم 2000-2001

12 هدفا "الجولة كلها لُعبت" "14 فريقا"

جميع الأرقام المذكورة من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد

الدوري المصري في الدوري
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