دياوارا خامس أجنبي يسجل أول أهداف الدوري المصري في آخر 10 سنوات

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 15:47

كتب : نادر عيد

موسى دياوارا يسجل أول أهداف الدوري - البنك الأهلي - طلائع الجيش

بات موسى دياوارا لاعب وسط البنك الأهلي خامس لاعب أجنبي يسجل الهدف الأول في موسم الدوري المصري الممتاز خلال آخر 10 سنوات.

وذلك بعدما قص اللاعب البالغ عمره 29 عاما شريط أهداف الموسم الجديد (2021-2022) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك طلائع الجيش اليوم الإثنين.

وكان آخر لاعب أجنبي، قبل دياوارا، يسجل أول أهداف موسم الدوري هو التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك حاليا.

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في موسم 2019-2020 سجل الجزيري للمقاولون العرب هدف الانتصار على طلائع الجيش.

وفي موسم 2018-2019 أحرز الغاني إيمانويل باناهيني أول أهداف الدوري بقميص الاتحاد ضد المقاولون العرب في لقاء انتهى 1-1.

وفي موسم 2012-2013 أحرز الموريتاني دومينيك دا سيلفا هدف انتصار الأهلي على غزل المحلة.

وفي موسم 2011-2012 سجل البوركيني عبد الله سيسيه الهدف الأول في فوز المصري على غزل المحلة بثلاثية دون رد.

الدوري المصري دياوارا
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