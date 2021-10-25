كراوتش: عذرا رونالدو.. طراز صلاح هو العصري لتسجيل الأهداف

أبدى بيتر كراوتش المهاجم الإنجليزي المعتزل اعتقاده بأن تغير الزمن لا يسير في صالح المهاجم التقليدي، مستشهدا بالعديد من أمثلة "مسجل الأهداف العصري" وعلى رأسها محمد صلاح نجم ليفربول، حيث اعتبر أن ذلك ليس في مصلحة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وكتب كراوتش في مقاله بصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "الآن بعد أن رأيت تشيلسي ومانشستر سيتي يسجلان 11 هدفا بدون مهاجم صريح يوم السبت، الأمر يدفع للتساؤل ما إذا كان يمكن وصف مركز المهاجم بغير العصري في المستوى الأعلى الآن".

وتغلب تشيلسي على نورويتش 7-0 في غياب ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر، فيما لا يملك مانشستر سيتي رأس حربة بالمعنى المفهوم في قائمته حاليا بعد رحيل سيرخيو أجويرو، وفاز على برايتون 4-1.

وأضاف كراوتش "كنا نشتهر بالرقم 9 في إنجلترا. هذه الأيام بالنظر للأكاديميات، الكل يريد اللعب على الجناح. إنه المركز الأكثر بريقا في الفريق، فهو الخيار العصري لتسجيل الأهداف".

وأوضح "الوقوف بالأمام لم يعد يلقى نفس الرواج الآن وهذا كان أحد أهم نقاط النقاش بعد وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد. الأشياء تتغير، والحقبات الجديدة تأتي بسرعة، رغم أن ذلك يحزنني بعض الشيء".

وتابع "الأشخاص الذين تطلعت إليهم في صغري كانوا من الطراز القديم للرقم 9 مثل ديون دوبلين وألان شيرار وليس فيرديناند ورونالدو البرازيلي. هناك المزيد من المتطلبات في مسجل الأهداف باللعبة الحديثة".

واستمر كراوتش في شرحه قائلا: "المهاجم لم يكن يشارك كثيرا في عملية الضغط، ولكن في ليفربول حين ترى روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، وديوجو جوتا أيضا حين يلعب، ترى أن الأدوار تغيرت كثيرا".

وواصل "كأفضل فريق في هذه الحقبة، برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا بدأ كل هذا، أليس كذلك؟ الكل يحاول محاكاة ذلك والآن ننظر لعدد الأهداف التي يمكن للأجنحة تسجيلها".

واختتم "بالنظر للأرقام التي يسجلها صلاح وماني بصورة مستمرة، وبالنظر لمانشستر سيتي الذي يمكنه إشراك 5 من هذا النوع يسجل كل منهم أكثر من 10 أهداف في الموسم، يمكن القول بأن اللعبة تتطور دائما، فهذا الضغط وهذا الجانب الدفاعي هو ما يفعله الأفضل".

يذكر أن ليفربول ضرب مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل صلاح 3 أهداف "هاتريك" فيما اكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد تم إلغاؤه بداعي التسلل.