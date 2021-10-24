كلوب: صلاح يريد إنهاء مسيرته في ليفربول

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

شدد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على علمه بأن محمد صلاح يرغب في الاستمرار مع الريدز حتى نهاية مسيرته وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد المباراة:"كنا جيدين في الثلث الأخير من الملعب. في الشوط الأول كانت لمستنا الأخيرة مميزة، لذلك سجلنا 4 أهداف، وضعنا يونايتد تحت الضغط منذ البداية. تستطيع الفوز بنتيجة كهذه لو تجاوزت كل الصعاب".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أقول؟ هل توقعت ذلك؟ لا. ما فعلناه في الثلث الأخير كان جنونيا. الضغط العالي ,الفوز بالكرات. بدأنا بشكل جيد للغاية وتوقفنا عن لعب كرة القدم وسيطرنا على المباراة بعد الخامس. لم يكن الأمر يتعلق بتسجيل المزيد بل مجرد محاولة الخروج دون المزيد من الإصابات".

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وتابع "وضع اللاعبون قطعة جميلة في كتاب التاريخ. إنه أمر خاص ولكننا لا نحتفل مثل بشكل جنوني، نحن نحترم الخصوم وكنا محظوظين في بعض اللحظات ويونايتد ليس في أفضل لحظاتهم".

وواصل عن محمد صلاح: "كان مو هناك ليحرز الأهداف ويتعامل مع الضجة التي يثيرها الجميع من حوله. إنه يستمتع بكرة القدم وأتمنى أن يستمر هذا. لقد علمت بالفعل أنه يريد إنهاء مسيرته هنا".

واستكمل "لدينا الزخم أمام المرمى. لقد فزنا بالمباريات عندما كنا منتشيين ولكن لدينا بريستون يوم الأربعاء. بالنسبة للأشخاص فهي رائعة. كانت زوجتي هنا أيضًا وآمل أن تكون قد استمتعت بها أيضًا ".

وأتم "بعد حسم المباراة كان يجب ألا نمنحهم فرصة، لكننا فعلنا ذلك عندما سمحنا لكريستيانو رونالدو بالتسجيل لكن كان التسلل لذلك كنا محظوظين".

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول ثلاثية في المباراة لينفرد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين الإفريقيين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف.

وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل لليفربول في 10 مباريات متتالية في كل البطولات.

وهو أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد.

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