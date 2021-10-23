علي ماهر: الجميع سينتظر مباريات فيوتشر.. وأنوي تقديم 5-6 لاعبين لمنتخب مصر

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - علي ماهر - عبد الظاهر السقا - شوبير

شدد علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر على أنه ينوي تقديم 5-6 لاعبين لمنتخب مصر مستقبلا مشيرا إلى أن هدفه جعل الجميع في مصر ينتظر مباريات الفريق.

فيوشتر عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة والتعريف بالنادي والجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

وقال علي ماهر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر الإدارة على اختياري، المنظومة المحترفة في كرة القدم تتشكل من إدارة وجهاز فني ولاعبين وهو ما تحقق في فيوتشر".

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وأضاف "عملت مع الجهاز الفني الحالي من قبل وحققنا إنجازات من قبل، أنوي تقديم 5 إلى 6 لاعبين لمنتخب مصر. الجميع سيشاهد المستوى وسنجعل مصر كلها تنتظر مشاهدة مبارياتنا وهذا ما أكدته للاعبين".

وتابع "الإدارة وفرت لي صفقات كبيرة وكثيرة وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع".

وأتم عن المواجهة مغ فاركو "الدوري هذا الموسم شرس جدا وكل المواجهات صعبة، مباراة فاركو صعبة بالطبع ولكننا سنقاتل في كل مباراة من أجل الفوز".

فيوتشر سيفتتح مبارياته في الدوري المصري بمواجهة فاركو 25 أكتوبر الجاري.

فيوتشر علي ماهر الدوري المصري
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