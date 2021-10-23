فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - مروان محسن - جنش

أعلن نادي فيوتشور أسماء جميع الصفقات التي أبرمها بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

محمود جنش

النادي : فيوتشر

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وأبرم فيوتشر 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري.

وخلال مؤتمر صحفي تقدم فيوتشر الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة علي ماهر، ويعاونه عبد الظاهر السقا.

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ويفتتح فيوتشر مبارياته في الدوري المصري بمواجهة فاركو الصاعد حديثا للمسابقة.

وجاءت أسماء صفقات فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى:

1- محمود جنش

2- محمود حمدي

3- محمد طارق

خط الدفاع:

4- محمود شعبان

5- محمود رزق

6- سعد سمير

7- محمد عبد المنعم

8- محمود مرعي

9- طارق طه

10- جوناثان نجويم

خط الوسط:

11- غنام محمد

12- فارس طارق

13- العربي بدر

14- عمر فتحي "سافيولا"

15- أنيست أبال

16- محمد رضا

17- كريم نيدفيد

الوسط المهاجم:

18- ناصر ماهر

19- محمد فاروق

20- أيمن الصفاقسي

21- أشرف مجدي

22- عمر كمال عبد الواحد

23- أحمد رفعت

24- مصطفى البدري

الهجوم:

25- مروان محسن

26- أحمد عاطف

27- دياويسي تايلور

سعد سمير الدوري المصري فيوتشر
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