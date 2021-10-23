شوبير: فيوتشر سينافس على الدوري والكأس في المستقبل

شدد أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر أن هدف الفريق هو المنافسة على كل الألقاب مستقبلا والتأهل للبطولات الإفريقية

فيوتشر أعلن عن 27 صفقة جديدة للتواجد مع الفريق الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر في المؤتمر الصحفي الخاص بتعريف النادي وإعلان الصفقات: "صناعة الاستثمار الرياضي في مصر ما زالت بعيدة ولذلك كان الهدف بإنشاء نادي فيوتشر، هدفنا الاستثمار. معظم أولياء الأمور يرويدون أن يرووا أبنائهم لاعبي كرة قدم وهدفنا تقديم كرة قدم محترمة قائمة على الروح الرياضية".

وأضاف "أتمنى أن نعود للأجواء الجميلة بين الأندية وأن نتشارك جميعا من أجل نجاح المنظومة القوية".

وتابع "ستشاهدون فريق كرة قدم قوى والاختيار للجهاز الفني واللاعبين بعناية وسنحاول المنافسة وحصد البطولات ولكن قبل ذلك نريد الفوز بالأخلاق".

وأتم "سننافس على الدوري وكأس مصر والتأهل للبطولات الافريقية مستقبلا".

وعلى جانب آخر، قال وليد دعبس العضو المنتدب للنادي: "مصر تعيش حالة من الرخاء والأمن تمثل دوافع لآفاق جديدة ولذلك كانت فكرة نادي فيوتشر وخطتنا منذ البداية من الاستحواذ على نادي كوكاكولا وتغيير اسمه وصفته إلى فيوتشر. أهدافنا الحالية هي إنشاء الفريق ثم المحافظة عليه ثم المنافسة".

وأضاف "اختيار علي ماهر بسبب كونه مدرب متميز ويتعامل بشكل جيد مع علوم التدريب ومن ثم اختيار مجموعة من اللاعبين قادرين على تقديم أفضل مستوى".

فيوتشر سيفتتح مبارياته في الدوري المصري بمواجهة فاركو 25 أكتوبر الجاري.