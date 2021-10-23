طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة وليد سليمان

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تطورات حالة وليد سليمان لاعب الفريق.

وليد سليمان نُقل إلى المستشفى، بعد إصابته في الرأس خلال مباراة الحرس الوطني النيجري والتي فاز فيها الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد.(طالع التفاصيل)

سليمان شارك أساسيا في صفوف الأهلي بمواجهة إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، لكنه غادر مصابا في الشوط الثاني.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود اشتباه بإصابة اللاعب بارتجاج في المخ. (طالع التفاصيل)

أبو عبلة قال في تصريحات لقناة الأهلي: "أجرينا أشعة مقطعية لوليد سليمان وحالته مطمئنة، سنبقى في المستشفى لبضع ساعات وبعدها سيغادر المستشفى".

وأضاف "إذا استمرت الحالة مستقرة يمكنه مغادرة المستشفى اليوم ولكننا نفضل الاستمرار حتى الصباح للاطمئنان عليه وبعدها يمكنه التواجد في تدريبات الفريق".

لاعبو الأهلي اتجهوا إلى المستشفى بعد المباراة للاطئمنان على حالة وليد سليمان.

أبو عبلة شدد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي على أن اللاعب لم يفقد الوعي خلال المباراة.

الأهلي سيبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي 27 أكتوبر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

الأهلي الحرس الوطني وليد سليمان دوري أبطال إفريقيا
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