خبر في الجول - اشتباه في إصابة وليد سليمان بارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:45

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

نُقل وليد سليمان لاعب الأهلي إلى المستشفى، بعد إصابته في الرأس خلال مباراة الحرس الوطني النيجري.

سليمان شارك أساسيًا في صفوف الأهلي بمواجهة إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، لكنه غادر مصابا في الشوط الثاني.

وعلم FilGoal.com أن طبيب الأهلي اشتبه في إصابة سليمان بارتجاج بسيط في المخ.

وعليه تقرر نقل سليمان إلى المستشفى لإجراء أشعة مقطعية تحسبًا لوجود كسر في عظام الوجه.

وغادر سليمان الملعب بعد التحام قوي مع حارس مرمى الحرس الوطني في الدقيقة 62.

وعوّض حسين الشحات المصاب وليد سليمان، وسجل فور دخوله الملعب.

وليد سليمان الأهلي في إفريقيا
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