بطل إفريقيا إلى المجموعات.. الأهلي يستعرض أمام الحرس الوطني ويهزمه بسداسية

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر بسداسية مقابل هدف.

وفاز الأهلي على بطل النيجر في مباراة العودة لدور الـ32 التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام، وذلك بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

وبذلك يتأهل الأهلي حامل لقب البطولة في آخر نسختين إلى دور المجموعات، رفقة الزمالك الذي سبقه وتأهل على حساب توسكر الكيني. وللمرة السابعة على التوالي.

وصف المباراة

أهدر الأهلي فرصة تسجيل الهدف الأول في الثانية 30 بعد انفراد بالمرمى من محمد شريف بعد تمريرة وليد سليمان، لكن مهاجم الأحمر سدد الكرة بالقدم اليسرى بعيدا عن الشباك.

بعدها نجح شريف في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 9 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ في تشيت الكرة من الدفاع.

لتسكن الكرة شباك الحرس الوطني بعد خطأ من الحارس في الإمساك بها.

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جوووووول محمد شريف يتقدم للنادي الأهلي أمام الحرس الوطني في الدقيقة 9 🦅💥



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/846lhrZUkL — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

واستمر ضغط الأهلي على بطل النيجر ليسجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 17 بضربة رأسية بعد عرضية من كهربا جعلته يواجه الشباك الخالية.

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جوووووووول محمد مجدي أفشة يضيف ثاني أهداف النادي الأهلي أمام الحرس الوطني 💥🦅



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/zcLGs8VaBE — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

ومرة ثانية أهدر شريف فرصة إضافة الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعد انفراد بالمرمى ليسدد الكرة في جسد الحارس.

واعتمد الأهلي طوال الشوط الأول على التمريرات الطويلة في ظل طريقة لعب الحرس الوطني بالدفاع المتقدم.

ووقع لاعبو الأهلي في مصيدة التسلل أكثر من مرة خلال الشوط الأول.

وعلى عكس سير اللعب سجل فريق الحرس الوطني الهدف الأول في الدقيقة 35 بتسديدة من إيسوفو هينسا من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الناحية اليمنى.

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الهدف الأول لنادي الحرس الوطني في مرمى النادي الأهلي 💥⚽



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/twk4nxEFZf — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الأهلي فرصة غريبة بعد رأسية من بدر بانون اصطدمت في الحارس ثم وصلت إلى كهربا الذي سدد بقوة لتصطدم الكرة في العارضة وتخرج بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

وكما أنهى الشوط الأول بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم قوي في محاولة لإحراز الهدف الثالث.

وبالفعل سجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 58 بقدم محمد مجدي "أفشة" بعد تمريرة طويلة متقنة من السولية ضرب بها مصيدة تسلل فريق الحرس الوطني.

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العريس 💥🦅 محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى الحرس الوطني



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/2RmbQBD6ao — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

ليراوغ أفشة مدافع الفريق الأرزق ويسدد بالقدم اليسرى في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وتعرض وليد سليمان لإصابة قوية بعد اصطدام مع حارس بطل النيجر.

ليخرج وليد سليمان ويشارك حسين الشحات بدلا منه في الدقيقة 62.

وبعد دخوله الملعب سجل الشحات هدف الأهلي الرابع من أول لمسة له بعد تمريرة طويلة وصلت لكهربا وضرب بها الأهلي دفاع الحرس الوطني.

ليمرر كهربا الكرة إلى الشحات الذي راوغ حارس المرمى ببراعة وسدد الكرة في الشباك الخالية في الدقيقة 64.

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جوووووول ⚽💥 حسين الشحات يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى الحرس الوطني 🔴🦅



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/uvxmAcqLNT — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

وجاء الدور على كهربا ليسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 68 بتسديدة من أمام منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس.

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جوووووول الفولت العالي كهربا 🦅⚡ يسجل الهدف الخامس للنادي الأهلي في مرمى الحرس الوطني



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/2cFuJ2ha9Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

ودفع بيتسو موسيماني بالثنائي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر بدلا من عمرو السولية ومحمد شريف في الدقيقة 75.

وبعدها شارك الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد بدلا من بدر بانون وعلي معلول.

وأخيرا اختتم حمدي فتحي سداسية الأهلي في الدقيقة 89 بتسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

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جوووووول حمدي فتحي يسجل الهدف السادس للنادي الأهلي في مرمى الحرس الوطني 🦅🔴



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/tncSCjFZ12 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021