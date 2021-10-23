عبد الحفيظ: حالة وليد سليمان مطمئنة.. وشرف لي وضع اسمي بجانب ثابت البطل

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن تركيز فريقه كان على المستوى المطلوب في مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الحرس الوطني بسداسية مقابل هدف في إياب دور الـ32. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "التركيز في بداية أي بطولة لا يكون في أفضل حالة، والدليل على ذلك خروج مازيمبي من بطولة إفريقيا أمام فريق يشارك لأول مرة".

وأضاف "عندما تكون حالة تركيز الفريق كبيرة تستطيع تحقيق الفوز مثلما فعلنا أمام الحرس الوطني".

وأكمل "سوف نغلق صفحة بطولة إفريقيا ونركز على الموسم المحلي الجديد وانطلاق بطولة الدوري بمباراة الإسماعيلي".

وعن إصابة وليد سليمان قال: "حالة وليد سليمان مطمئنة وإصابته عبارة عن ارتجاج خفيف وطبيب الفريق أخبرنا أن حالته مستقرة". (تعرف على تفاصيل الإصابة)

وأتم تصريحاته "شرف لي وضع اسمي بجانب اسم ثابت البطل".