واتفورد "رانييري" يضرب إيفرتون بخماسية.. نيوكاسل بلا فوز في العهد الجديد

قلب واتفورد الطاولة على مضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين بعد تأخره بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم توم ديفيز مبكرا لصالح إيفرتون في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة حاسمة من ديماراي جراي، وتعادل جوشوا كينج لصالح واتفورد في الدقيقة 13.

في الدقيقة 63 استرد إيفرتون التقدم برأسية ريتشارليسون بعد عرضية مايكل كين، ولكن بدأ الانقلاب العنيف في الدقيقة 78 بـ4 أهداف حتى نهاية المباراة.

هدف التعادل سجله يوراي كوتشكا في الدقيقة 78، تلاه جوشوا كينج بهدفين في الدقيقتين 80 و86 ليكمل الهاتريك بصناعة إيمانويل دينيس، الذي سجل الخامس في الدقيقة 91.

الفوز الأو في آخر 4 جولات لصالح واتفورد رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وكانت هذه هي ثاني مباراة يخوضها واتفورد تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، حيث خسر المباراة السابقة أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

في الجولة ذاتها اختطف ليدز يونايتد تعادلا في الوقت القاتل مع ليدز يونايتد، وذلك بركلة جزاء سجلها رودريجو مورينو في الدقيقة 93، ليلغي أثر هدف الكوري هوانج هي تشان في الدقيقة العاشرة.

التعادل أوقف وولفرهامبتون في المركز العاشر مؤقتا بـ13 نقطة ، فيما يحتل ليدز المركز السابع عشر بـ7 نقاط.

أيضا تعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق، حيث تقدم كريستيان بنتيكي لأصحاب الأرض في الدقيقة 56، فيما تعادل كالوم ويلسون في الدقيقة 65.

بذلك يستمر نيوكاسل بلا فوز في الحقبة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمار السعودي، بعد أن خسر أمام توتنام 3-2 في الجولة الماضية، ليحتل المركز التاسع عشر بـ4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مناطق الأمان، فيما يحتل كريستال المركز الخامس عشر بـ9 نقاط.

أخيرا تعادل بيرنلي مع مضيفه ساوثامبتون بهدفين لمثلهما، حيث تقدم ماكسويل كورنيه لصالح بيرنلي في الدقيقة 13، وتعادل فالنتينو ليفرامنتو في الدقيقة 41، ثم تقدم أرماندو بروخا لساوثامبتون في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل كورنيه في الدقيقة 57.

بذلك يحتل ساوثامبتون المركز السادس عشر بـ8 نقاط، فيما يأتي بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ4 نقاط.