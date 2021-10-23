انتهى في إنجلترا - برايتون (1) - (4) مانشستر سيتي
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
----------------------------
نهاية المباراة
ق95: الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق رياض محرز
ق87: دخول رياض محرز في مكان جابريل خيسوس
ق84: بطاقة صفراء على إديرسون
ق80: ماك أليستر يقلص النتيجة لبرايتون من ضربة جزاء
ق74: دخول فيرناندينو ودي بروين في مكان جوندوجان وجريليش
ق63: بطاقة صفراء على مودير
ق60: بطاقة صفراء على جواو كانسيلو
ق57: تغييران لبرايتون بدخول إينوم ميوبو وطارق لامبتي بدلا من نيل موباي ودان بيرن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين بعد جملة جماعية بينه وبين جريليش وخيسوس
ق27: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين
ق22: إنذار أول على كايل ووكر
ق18: سانشيز يخرج من المرمى أمام فودين المنفرد وينجح في التقاط الكرة قبل مراوغته
ق12: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان
ق10: دانك ينقذ هدف أكيد من على خط المرمى بعد تسديدة جابريل خيسوس المنفرد بالمرمى
ق7: روبرت سانشيز يتألق أمام تسديدة كانسيلو القوية من على حدود منطقة الجزاء
بداية المباراة
المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء