انتهى في إنجلترا - برايتون (1) - (4) مانشستر سيتي

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي برايتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95: الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق رياض محرز

ق87: دخول رياض محرز في مكان جابريل خيسوس

ق84: بطاقة صفراء على إديرسون

ق80: ماك أليستر يقلص النتيجة لبرايتون من ضربة جزاء

ق74: دخول فيرناندينو ودي بروين في مكان جوندوجان وجريليش

ق63: بطاقة صفراء على مودير

ق60: بطاقة صفراء على جواو كانسيلو

ق57: تغييران لبرايتون بدخول إينوم ميوبو وطارق لامبتي بدلا من نيل موباي ودان بيرن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين بعد جملة جماعية بينه وبين جريليش وخيسوس

ق27: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين

ق22: إنذار أول على كايل ووكر

ق18: سانشيز يخرج من المرمى أمام فودين المنفرد وينجح في التقاط الكرة قبل مراوغته

ق12: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان

ق10: دانك ينقذ هدف أكيد من على خط المرمى بعد تسديدة جابريل خيسوس المنفرد بالمرمى

ق7: روبرت سانشيز يتألق أمام تسديدة كانسيلو القوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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