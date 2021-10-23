رابطة الأندية: إنبي يستضيف الزمالك في بتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن استضافة إنبي للزمالك في ملعب بتروسبورت بالجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك بـ إنبي في بداية حملة الدفاع عن لقبه الثلاثاء المقبل.

وكان مقررًا أن يكون الزمالك صاحب الأرض، لكنه لم يحصل على موافقة أي ملعب لاستضافة المباراة.

وبالتالي أوضحت رابطة الأندية أنه بالتنسيق مع الطرفين، تقرر أن يستضيف إنبي المباراة في ملعبه.

وأوضحت الرابطة أن ذلك القرار قد تم اتخاذه بعد رفض نادي بيراميدز استضافة المباراة في ملعب الدفاع الجوي.

🚨 بيان بخصوص ملعب مباراة الزمالك وانبي في الجولة الأولى من الدوري العام pic.twitter.com/xJnUa0SHKJ — EPFCA (@epfca21) October 23, 2021

وكان إنبي قد أبدى استعداده استضافة المباراة بدلًا من الزمالك في وقتٍ سابق من اليوم السبت.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نمانع مبادلة مباراتنا أمام الزمالك لتكون مباراة الدور الأول هي مباراة إنبي وتقام على ملعب بتروسبورت لحل الأزمة".

وأتم "نحرص على العلاقات الطيبة بين جميع الأندية".

وطلب الزمالك أن يستقبل استاد القاهرة مبارياته في الموسم الجديد، لكن الإصلاحات في الملعب حالت دون ذلك.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، يكشف فيه اعتذاره عن عدم استضافة المباراة، بسبب تعارضها مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

وجاء نص بيان بيراميدز كالتالي:

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

وأكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر، وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى.

وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.

video:1