بيراميدز يعتذر عن عدم استضافة مباراة الزمالك وإنبي

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة مباراة الزمالك وإنبي في افتتاح الدوري المصري رسميا.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، يكشف فيه اعتذاره عن عدم استضافة المباراة، بسبب تعارضها مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

وجاء نص بيان بيراميدز كالتالي:

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

وأكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر، وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى.

وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.

وكشف FilGoal.com بأن الزمالك بصدد مخاطبة ملعب الكلية الحربية لطلب إقامة المباراة عليه، مع وجود ملعب بتروسبورت في الصورة. (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه إنبي مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.