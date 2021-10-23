إنبي لـ في الجول: لا نمانع مبادلة مباراتنا مع الزمالك

كشف نادي إنبي موقفه من مباراة الزمالك، وإقامتها على ملعب بتروسبورت.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نمانع مبادلة مباراتنا أمام الزمالك لتكون مباراة الدور الأول هي مباراة إنبي وتقام على ملعب بتروسبورت لحل الأزمة".

وأتم "نحرص على العلاقات الطيبة بين جميع الأندية".

ويلعب الزمالك مع إنبي مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

الزمالك يلعب مبارياته على استاد القاهرة، لكن الملعب مغلق للإصلاحات.

واختار الزمالك ملعب الدفاع الجوي كملعب ثاني للفريق في الدوري، لكن بيراميدز اعتذر عن عدم استضافة اللقاء لتعارضه مع مصلحة الفريق.