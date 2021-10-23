خبر في الجول – مباراة الزمالك وإنبي بين الكلية الحربية وبتروسبورت.. ومحاولة أخيرة مع الدفاع الجوي

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 00:13

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك أمام توسكر الكيني

مازال مصير مباراة الزمالك وإنبي لم يُحسم بعد، إذ أن المباراة حائرة بين ثلاثة ملاعب.

الزمالك يواجه إنبي مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيجري محاولة أخيرة مع بيراميدز لخوض مباراة إنبي على استاد الدفاع الجوي.

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المحاولة ستكون مرفوضة على الأغلب، إذ أن بيراميدز يفترض أن يخوض مرانه الأساسي على الملعب بنفس توقيت المباراة، استعدادا لمباراتهم أمام مصر للمقاصة.

من جهة أخرى، ينوي الزمالك مخاطبة ملعب الكلية الحربية لاستضافة اللقاء في حالة فشل المحاولات مع بيراميدز.

ويبقى ملعب بتروسبورت كحل مطروح لاستضافة اللقاء، وذلك في حالة تعذر خوض اللقاء على ملعب الكلية الحربية.

كان نادي بيراميدز قد اعتذر عن عدم استضافة مباراة الزمالك وإنبي على ملعب الدفاع الجوي، فيما مازال استاد القاهرة مغلقا للإصلاحات، ليبدأ الزمالك البحث عن ملعب ثالث لاستضافة مباراته أمام إنبي.

في الدوري الزمالك إنبي
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