تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز أساسيان أمام نورويتش سيتي

يقود ماسون ماونت هجوم تشيلسي في غياب روميلو لوكاكو، وتيمو فيرنر أمام نوريتش سيتي.

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نورويتش سيتي بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد تواجد ماسون ماونت كأساسي، وبجانب كالوم هودسون أودوي، وكاي هافيرتز.

ويبدأ رييس جيمس في الدفاع بجانب تياجو سيلفا، وأنطونيو روديجير، فيما يغيب سيزار أزبليكويتا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إيدوارد ميندي.

الدفاع: رييس جيمس - تريفو شالوبا – تياجو سيلف – أنطونيو روديجير – بن شيلويل.

الوسط: جورجينو – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: كالوم هودسون أودوي – ماسون ماونت – كاي هافيرتز.

ويلتقي تشيلسي مع نورويتش سيتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.