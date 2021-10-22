انتهت دوري الأبطال – الزمالك (4)-(0) توسكر.. نهاية المباراة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

سيف الجزيري يحتفل بهدف الزمالك في توسكر

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 89 محمود عبد العزيز "زيزو" يشارك بدلا من أوباما.

ق. 78 إسلام جابر يشارك بدلا من إمام عاشور.

ق. 74 جوووول رااابع. عرضية من زيزو، قابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 71 جوووول ثاااالث.. بينية رائعة من شيكابالا إلى أوباما الذي انفرد وراوغ الحارس ومرر إلى بنشرقي الذي أودعها المرمى الخالي من حارسه.

ق. 65 شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي يشاركون بدلا من سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح.

ق. 56 عرضية من سيف الجزيري قابلها بنشرقي بلمسة من داخل الست ياردات، لكن سهلة في يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 عرضية من حمزة المثلوثي، استلمها الجزيري وسدد في المدافع لتخرج فوق المرمى.

ق. 19 جوووول ثااااني. عرضية من زيزو، قابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا للمهاجم الدولي التونسي بقميص الزمالك.

ق. 10 جووول أووول للزمالك. كرة ثابتة نفذها زيزو وأخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعها أوباما برأسية فوق الحارس تسكن الشباك.

ق. 7 أولى الفرص الخطرة. طولية رائعة من إمام عاشور وفتوح ينفرد ويرسل عرضية أرضية تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي أرسل عرضية جديدة في يد الحارس.

ق. 6 تبديل اضطراري بدخول هامفري ميينو بدلا من تشارلز موماني المصاب.

ق. 1 اصطدام بين لاعبين من توسكر تشارلز موماني يخرج لتلقي العلاج.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الزمالك توسكر
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