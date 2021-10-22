كاراجر: يونايتد سيهزم ليفربول بسبب ما حدث في دوري الأبطال

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 13:33

كتب : عمر خالد

راشفورد - مانشستر يونايتد

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية للمواجهة المترقبة يوم الأحد بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية: "زخم عودة مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة له في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا قد يدفعه للفوز على ليفربول الذي لم يُهزم على ملعب أولد ترافورد".

وأضاف كاراجر "قدم يونايتد عودة دراماتيكية نموذجية ليهزم أتالانتا 3-2 من تأخره بهدفين على أرضه، في مباراة بدت وكأنها تهدد آماله في البقاء في المسابقة".

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وتابع "أولي جونار سولشاير من الممكن أن يلعب دورا قويا للغاية في مسألة فوز مانشستر يونايتد على ليفربول الأحد المقبل".

وأوضح "أستطيع أن أقول أن مانشستر يونايتد سيفوز بالمباراة على ليفربول وذلك على خلفية ما حدث في مباراة دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي".

وأشار إلى "المباراة ستكون صعبة على ليفربول ويورجن كلوب، يونايتد على أرضه ضد ليفربول معروف ، منذ 10 أو 15 عاما".

واختتم تصريحاته "إذا أراد ليفربول الفوز بالدوري، فسيتعين عليه الفوز بالمباريات الأخرى التي يطلق عليها الستة الكبار أو الأربعة الكبار، هذه هي فرصته الثالثة، لذا أعتقد أنها ستكون كبيرة حقا أمام مانشستر يونايتد".

يذكر أن ليفربول يواجه مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المنافسة برصيد 18 نقطة أما مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة.

ليفربول مانشستر يوتايتد الدوري الإنجليزي
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