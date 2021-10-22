تقرير: كلوب يحاول إقناع مصر بتأجيل ضم صلاح لمعسكر أمم إفريقيا

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يحاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تأجيل انضمام لاعبيه الأفارقة إلى منتخبات بلادهم قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2021.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها فإنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن ليفربول يجب أن يترك اللاعبين ينضمون لمنتخبات بلادهم بعد الـ27 من شهر ديسمبر المقبل استعدادا لأمم إفريقيا.

وتنطلق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بداية من 9 يناير وحتى السادس من شهر فبراير المقبل.

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وسيفقد ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا لمنتخبات مصر والسنغال وغينيا على التوالي.

ويحاول كلوب في إقناع المنتخبات الثلاثة بتأجيل انضمام لاعبيه لما بعد مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في الثاني من شهر يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن هذا سيترك فرصة للاعبين الثلاثة للتحضير للبطولة لمدة أسبوع.

وحال تأهل أي من اللاعبين الثلاثة رفقة منتخباتهم إلى النهائي فإنه لو انضم في شهر ديسمبر فلن يشارك مع ليفربول في ثماني مباريات.

وكان كلوب انتقد في وقت سابق إقامة أمم إفريقيا منتصف الموسم الكروي الأوروبي.

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