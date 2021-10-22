أرتيتا معلقا على الإساءة لـ بروس: لو تأثرنا بكل رأي يقال لن نسعد أبدا

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها المديرون الفنيون الآن باتت جزءا من عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن التأقلم مع هجوم الجماهير أمر لابد منه.

وتعرض المدرب الإنجليزي ستيف بروس لإساءات عقب رحيله عن نادي نيوكاسل يونايتد، مما جعله يصرح بأنه ربما لا يعمل مديرا فنيا مرة أخرى.

ونال أرتيتا انتقادات كبيرة بسبب تراجع نتائج أرسنال في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، وحين سئل عما تعرض له بروس قال لصحفيين:"كثيرون يفكرون في ترك المهنة".

وواصل "لدي العديد من الأصدقاء يدرسون، يترددون في العمل بهذه المهنة، ويفكرون في شغل منصب المساعد أو وظيفة أخرى".

واستمر "المدربون الكبار كذلك، يفكرون في التقاعد. لابد ألا يكون ذلك عائقا، الخوف من معاملتك بشكل سيئ. أعتقد أن المهنة ممتعة جدا، لذا عليك ألا تتأثر بما حولك".

وأضاف "لا يمكنك فقدان التركيز، الشغف، والحب. وهو السبب الأول الذي جعلك ترغب في العمل بهذه المهنة. لو تأثرت بكل رأي يقال الآن، مع سهولة قراءة أي شيء يكتب عنك، لن تشعر بالسعادة في أي شيء تفعله".

وأردف "عليك التأقلم وأن نساعد بعضنا بعضا. الانتقادات والآراء قد يجعلانك أفضل، عليك أن تنصت إليها حين تأتي من مكان صحيح. لابد أن تحاط بالأشخاص المناسبين. الأمر يتعلق بمدى تركيزك. لو ركزت مع هذه الانتقادات لن تكون رجلا سعيدا".

ويقضي أرتيتا موسمه الثالث مع أرسنال منذ تولى تدريب النادي في ديسمبر 2019 خلفا لأوناي إيمري الإسباني.

وفاز أرتيتا مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020 ونال الدرع الخيرية في 2020-2021.

ويستضيف أرسنال فريق أستون فيلا اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق المدفعجية المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 11 نقطة.