قائمة بيراميدز - عودة السعيد لمواجهة عزام في الكونفدرالية

عاد عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل عزام التنزاني ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء السبت بإياب دور الـ 32 من الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي.

وغاب السعيد عن مباراة الذهاب بسبب إصابته بشد في السمانة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت قائمة إيهاب جلال كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس

ويخوض الفريق مرانه الأخير في الثامنة مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار معسكره المغلق.