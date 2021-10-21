محمد الغزاوي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

أعلن محمد الغزاوي تقدمه بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن في الانتخابات المقبلة.

وقال الغزاوي اليوم الخميس لـFilGoal.com: "تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لعضوية مجلس الإدارة فوق السن".

وواصل "كل الثقة والتاييد للجمعية العومية بالنادي الأهلي التى تمتلك الوعى والرؤية الكافية لاختيار الأفضل لما يخدم مصلحة الكيان الكبير والعمل على مصلحته".

وكان الغزاوي شغل منصب عضو مجلس الإدارة في وقت سابق في عهد حسن حمدي الرئيس الأسبق للأهلي.

واعتذر الغذزاوي عن عدم خوضه سباق انتخابات الأهلي السابقة في عام 2017.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق فإن الغزاوي أحد ثلاثة مرشحين جدد للتواجد ضمن قائمة محمود الخطيب في حملته الانتخابية المقبلة لفترة رئاسية ثانية. (طالع التفاصيل)