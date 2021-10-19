خبر في الجول – 3 مرشحين جدد قد يتواجدون في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

يبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عقد عدة اجتماعات اليوم الثلاثاء مع أعضاء الإدارة لمناقشتهم حول القائمة التي سيخوض بها سباق انتخابات ناديه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك 3 مرشحين جدد للتواجد في قائمة الخطيب وهم محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي حاليا ومحمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة في عهد حسن حمدي الرئيس الأسبق ومحمد السلاب رجل الأعمال.

يأتي ذلك في ظل احتمالية تجديد الخطيب لبعض الوجوه في قائمته.

وبدأ خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة الحالي حملته الانتخابية بشكل منفرد في ظل علمه باحتمالية استبعاده من قائمة الخطيب.

كما أن جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة الحالي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من قائمة الخطيب.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن التحدي الأكبر أمام الخطيب هو تحديد قائمته، بين أعضاء المجلس الحاليين ومن يقفون على قوائم الانتظار رغبة في أن يكونوا ضمن هذه القائمة.

وستقام انتخابات الأهلي في شهر نوفمبر المقبل.