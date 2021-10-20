الكشف عن سعر التذكرة الموحدة لحضور مباريات الدوري

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 22:42

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر - منتخب مصر - افتتاح كأس الأمم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تذكرة موحدة لحضور مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن تحديد سعر 100 جنية كتذكرة موحدة لحضور مباريات الدوري المصري.

وأشار بيان رابطة الأندية إلى أن ذلك في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد وبعد تنسيق مع جميع أندية الدوري الممتاز وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا.

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وكانت رابطة الأندية قد أوضحت في تصريحات سابقة أن حضور الجماهير سيكون فقط للمشجعين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وينطلق الدوري المصري يوم الإثنين 25 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما يفتتح الزمالك حامل لقب البطولة مبارياته يوم الثلاثاء بمواجهة إنبي.

أما الأهلي فيلعب مساء الأربعاء أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب.

الدوري المصري التذكرة الموحدة
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