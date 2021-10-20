نيوكاسل يطالب مشجعيه بعدم ارتداء الملابس العربية

طالب نادي نيوكاسل يونايتد في بيان رسمي مشجعيه بعدم ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات.

ملكية نادي يوكاسل يونايتد انتقلت إلى شركة يتحكم فيها صندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

نيوكاسل خسر المباراة الأولى بعد الملكية السعودية أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء بيان نادي نيوكاسل كالتالي:

"يطلب نيوكاسل يونايتد من أنصاره التفضل بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا لم يرتدوا مثل هذا الزي في المعتاد".

"وقد حضر عدد من المؤيدين مؤخرًا نادي سانت جيمس بارك وهم يرتدون أغطية للرأس وأردية ، إيذانًا باستيلاء صندوق الاستثمار العام عللى النادي".

"لم يتعرض أي شخص من بين مجموعة الملكية الجديدة للإهانة بأي شكل من الأشكال من ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة. لقد كانت لفتة تم الاعتراف بها على أنها إيجابية ومرحبة في نيتها".

"ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن ارتداء هذا الأسلوب غير مناسب ثقافيا مع احتمالية وجود مخاطر التسبب في الإساءة للآخرين. يتم تشجيع جميع زوار النادي كما هو الحال دائما ، على ارتداء كل ما هو معتاد لثقافتهم أو دينهم والاستمرار في عكس المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر".

يذكر أن نادي نيوكاسل قرر إقالة مدربه ستيف بروس بعد تدهور النتائج حيث لم يحقق الفريق أي فوز بعد ثماني جولات.