إتمام بيع نيوكاسل إلى "التحالف" بقيادة صندوق الاستثمار السعودي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:39

كتب : أحمد أباظة

نيوكاسل يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" رسميا عن إتمام عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى التحالف المالي القائم بقيادة سعودية.

وتم الإعلان بواسطة بيان عبر الموقع الرسمي جاء فيه: "البريميرليج ونادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة المحدودة انتهوا اليوم من حل النزاع بأن صفقة الاستحواذ على النادي بواسطة تحالف صندوق الاستثمار السعودي و(بي سي بي كابيتال بارتنرز) و(آر بي) للرياضة والإعلام".

وأضاف "بعد إتمام اختبارات الملاك والمدراء من البريميرليج، تم بيع النادي إلى التحالف بأثر فوري".

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وأوضح "النزاع القانوني كان يتعلق بنوع الكيان الذي سيتملك النادي أو يملك السيطرة عليه بعد عملية الاستحواذ، واتفقت كل الأطراف على كون التسوية أمر ضرروي لإنهاء حالة الشك بالنسبة للجماهير حيال ملكية النادي".

وتابع "البريميرليج تسلم ضمانات قانونية ملزمة بأن المملكة العربية السعودية لن تتحكم في نادي نيوكاسل لكرة القدم".

واختتم "كل الأطراف سعيدة بإنهاء هذه العملية والتي تمنح الطمأنينة والوضوح لنادي نيوكاسل وجماهيره".

بذلك تنتهي حقبة مايك آشلي في قيادة نيوكاسل بعد استمرارها لمدة 14 عاما، بصفقة تقدرها التقارير الإعلامية بقرابة 300 مليون يورو.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج بـ3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات حيث عجز عن تحقيق أي فوز حتى الآن.

نيوكاسل السعودية البريميرليج الدوري الإنجليزي
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