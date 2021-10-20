نيوكاسل يعلن رحيل بروس بالتراضي وبدء البحث عن خليفته

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

ستيف بروس نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل ستيف بروس من منصب المدير الفني بالتراضي.

وغادر بروس منصبه بعد عامين ونصف في قيادة الفريق المُلقب بجيوش المدينة.

وسيقود جرايم جونز الفريق بشكل مؤقت في مباراة كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة
تحية جماهيرية لمنقذ مشجع نيوكاسل.. الطبيب يروي ما حدث ريجيلون يفسر كيف لاحظ المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة نيوكاسل ميرور: نيوكاسل حاول التعاقد مع زيدان الحقبة الجديدة.. نيوكاسل يخسر المباراة الأولى على يد توتنام

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن عملية تعيين خليفة بروس جارية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وارتبط اسم النادي الشمالي في حقبته الجديدة بأكثر من مدرب أبرزهم زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي. (طالع التفاصيل)

وقال بروس عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "أنا ممتن لكل شخص يرتبط مع نيوكاسل لإتاحة الفرصة له لإدارة هذا النادي الفريد لكرة القدم".

وأضاف "هذا نادي يتمتع بدعم لا يُصدق، وآمل أن يتمكن المالكون الجدد من نقله إلى حيث نريد جميعا أن يكون. أتمنى للجميع حظا سعيدا للغاية لبقية هذا الموسم وما بعده".

ووفقا لشبكة "ذا أثيلتك" الموثوقة فأن بروس سيحصد 8 ملايين جنيه إسترليني مقابل فسخ تعاقده مع الماكبيس.

وأصبح بروس (60 عاما) ثاني مدرب يرحل عن تدريب فريقه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2021-2022 بعد تشيسكو مونوز مدرب واتفورد الذي رحل وعوضه الإيطالي كلاوديو رانييري.

بروس قاد نيوكاسل –عاشر تجاربه التدريبية- في 97 مباراة حقق الفوز في 28 وتعادل في 28 وخسر 41 بجميع المسابقات.

وكانت مواجهة توتنام الأخيرة لبروس مع نيوكاسل إذ خسر بنتيجة 3-2 في أول مباراة بالحقبة الجديدة للنادي الإنجليزي رفقة المُلاك الجدد (صندوق الاستثمار السعودي).

ويتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

ستيف بروس الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك لـ في الجول: قرار التسوية بشأن شيكابالا إداري وليس فني.. هذا ما ننتظره 2 دقيقة | الدوري المصري
عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي 7 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل 29 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر يعلن قبول استئنافه ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة 52 دقيقة | مصر
لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية ساعة | الدوري الإيطالي
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية ساعة | الدوري المصري
الزمالك: قرار إلغاء عقوبة شيكابالا "تاريخي" ولكن ساعة | الدوري المصري
سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح