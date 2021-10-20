نيوكاسل يعلن رحيل بروس بالتراضي وبدء البحث عن خليفته

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل ستيف بروس من منصب المدير الفني بالتراضي.

وغادر بروس منصبه بعد عامين ونصف في قيادة الفريق المُلقب بجيوش المدينة.

وسيقود جرايم جونز الفريق بشكل مؤقت في مباراة كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن عملية تعيين خليفة بروس جارية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent. The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

وارتبط اسم النادي الشمالي في حقبته الجديدة بأكثر من مدرب أبرزهم زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي. (طالع التفاصيل)

وقال بروس عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "أنا ممتن لكل شخص يرتبط مع نيوكاسل لإتاحة الفرصة له لإدارة هذا النادي الفريد لكرة القدم".

وأضاف "هذا نادي يتمتع بدعم لا يُصدق، وآمل أن يتمكن المالكون الجدد من نقله إلى حيث نريد جميعا أن يكون. أتمنى للجميع حظا سعيدا للغاية لبقية هذا الموسم وما بعده".

ووفقا لشبكة "ذا أثيلتك" الموثوقة فأن بروس سيحصد 8 ملايين جنيه إسترليني مقابل فسخ تعاقده مع الماكبيس.

وأصبح بروس (60 عاما) ثاني مدرب يرحل عن تدريب فريقه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2021-2022 بعد تشيسكو مونوز مدرب واتفورد الذي رحل وعوضه الإيطالي كلاوديو رانييري.

بروس قاد نيوكاسل –عاشر تجاربه التدريبية- في 97 مباراة حقق الفوز في 28 وتعادل في 28 وخسر 41 بجميع المسابقات.

وكانت مواجهة توتنام الأخيرة لبروس مع نيوكاسل إذ خسر بنتيجة 3-2 في أول مباراة بالحقبة الجديدة للنادي الإنجليزي رفقة المُلاك الجدد (صندوق الاستثمار السعودي).

ويتجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.