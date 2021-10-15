ميرور: نيوكاسل حاول التعاقد مع زيدان

حاول نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النادي من جانب التحالف المالي الذي يقوده صندوق الاستثمار السعودي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن زيدان البالغ من العمر 49 عاما رفض هذه الفكرة بالفعل، حيث قرر انتظار منتخب فرنسا.

ويقضي المدرب الفرنسي حاليا فترة من الراحة، بعد ولايتين تدريبيتين في مسيرته مع الميرينجي. بدأت الأولى في 2016 خلفا للإسباني رافا بينيتيز وأسفرت عن تحقيق دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي حتى 2018، ثم بدأت الثانية في مارس 2019 وانتهت في مايو الماضي.

وتم الإعلان عن استمرار ديدييه ديشامب مدربا لمنتخب فرنسا رغم الإخفاق الأخير في اليورو بالخروج على يد سويسرا من دور الـ16، وهو ما جعل زيدان ينتظر للمزيد من الوقت.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المدرب لا ينوي قبول أي عرض من الأندية حتى يصبح مدربا لمنتخب فرنسا.

ويقترب نيوكاسل من إقالة مدربه ستيف بروس، وهو ما يتوقف فقط على إيجاد البديل من قائمة أسماء كبرى، تضم أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق وستيفن جيرارد مدرب رينجرز وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وحتى يحدث هذا التغيير، فإن بروس الذي جمع 3 نقاط من أول 7 جولات، سيظل على رأس القيادة الفنية في مباراة الأحد القادم ضد توتنام.