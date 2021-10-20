عودة إسلام عيسى إلى القاهرة بعد 3 أيام في إثيوبيا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 09:54

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - بيراميدز وأسوان

عاد إسلام عيسى مدافع بيراميدز إلى القاهرة بعد 3 أيام قضاها في إثيوبيا بإحدى المستشفيات للتعافي من آثار الإصابة التي تعرض لها أمام عزام التنزاني.

وكان بيراميدز قد أعلن عقب المباراة إصابة "إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام"، مما أدى لعدم قدرة اللاعب على التنفس بشكل طبيعي خلال رحلة العودة للقاهرة.

وشعر اللاعب خلال رحلة عودة الفريق من تنزانيا بمضاعفات نتيجة الإصابة وقررت إدارة البعثة ترك عيسى بمرافقة طبية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال وجود البعثة ترانزيت.

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ودخل عيسى إحدى المستشفيات لعلاجه ووُضع تحت الملاحظة وخضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية، حتى اطمأن الجهاز الطبي على قدرة اللاعب للعودة مرة أخرى وركوب الطائرة حتى القاهرة.

وعاد اللاعب إلى القاهرة، برفقه مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي والبرتغالي لويس عضو الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، بعد الاطمئنان على اللاعب ومتابعة مستمرة من إدارة النادي ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي.

ويواصل عيسى المتابعة الطبية خلال الأيام المقبلة قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية مع الفريق.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا في الذهاب بتنزانيا، وسيخوض مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل.

إسلام عيسى بيراميدز في الكونفدرالية في إفريقيا
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