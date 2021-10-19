رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد عودة استضافة الملعب للمباريات

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

استاد القاهرة - دوري أبطال إفريقيا

شدد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على أن الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات من بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال علي درويش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستقبال المباريات بداية من 1 نوفمبر".

وأضاف "أرضية ملعب ستاد القاهرة مستعدة لأي أمطار في الموسم الشتوي".

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وأتم "استاد القاهرة يمكنه استضافة 3 مباريات أسبوعيا دون أن تتلف النجيلة".

رابطة الأندية أعلنت اليوم موعد وأماكن إقامة مباريات أول 8 جولات في الدوري. (طالع التفاصيل)

وتقرر إقامة مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي يوم 5 نوفمبر. (طالع التفاصيل)

استاد القاهرة الدوري المصري
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