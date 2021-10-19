رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد عودة استضافة الملعب للمباريات

شدد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على أن الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات من بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال علي درويش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستقبال المباريات بداية من 1 نوفمبر".

وأضاف "أرضية ملعب ستاد القاهرة مستعدة لأي أمطار في الموسم الشتوي".

وأتم "استاد القاهرة يمكنه استضافة 3 مباريات أسبوعيا دون أن تتلف النجيلة".

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