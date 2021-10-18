عامر حسين لـ في الجول: القمة في استاد القاهرة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية عن إقامة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي.

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق اليوم الإثنين موعد مباريات أول ثماني جولات من الدوري مع إقامة القمة في ملعب الدفاع الجوي في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "ما حدث خطأ مطبعي، القمة مقرر منذ البداية إقامتها في استاد القاهرة".

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وواصل "المباراة الوحيدة التي ستقام في الدفاع الجوي ستكون الزمالك وإنبي في الـ26 من الشهر الجاري وذلك بسبب وجود أعمال صيانة في استاد القاهرة معقل النادي الأبيض الرسمي".

وأوضح "وبناء عليه ستكون أول مباراة في استاد القاهرة بعد نهاية أعمال الصيانة هي القمة".

وكشف عامر حسين عن سبب إقامة لقاء الزمالك وطلائع الجيش في ملعب برج العرب وليس استاد السويس وقال: "لقاء الزمالك وطلائع الجيش لم نحصل على موافقة أمنية لإقامته في السويس فتم نقله لبرج العرب".

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