رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري.. تغيير مكان القمة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية اليوم الإثنين رسميا مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري.

وستكون مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري وستقام في ملعب بتروسبورت في تمام الثالثة مساء يوم 25 أكتوبر الجاري.

وسيواجه الزمالك منافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي في الـ26 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء.

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أما الأهلي فسيحل ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الـ27 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء.

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وستقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة في الخامس من شهر نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

وعلى الرغم من إصدار رابطة الأندية الجدول والذي يوضح أن القمة ستقام في ملعب الدفاع الجوي أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن المباراة ستقام في استاد القاهرة وأن ما حدث كان خطأ مطبعي. (طالع التفاصيل)

وسيتوقف الدوري في الخامس من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ16 من الشهر ذاته لمواجهتي مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وفي الجولة الخامسة سيحصل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة والنصف مساء.

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أما لقاء الجولة الثامنة بين الأهلي وبيراميدز سيقام في استاد السلام في تمام الثامنة مساء في الـ25 من شهر ديسمبر المقبل.

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وتقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2021 في الـ27 من شهر ديسمبر المقبل وحتى الثامن من يناير.

الأهلي الزمالك بيراميدز الإسماعيلي في الدوري
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