بعد "إيرث شوت".. صلاح يشكر الأمير ويليام وزوجته

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الشكر للأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون وذلك عقب دعوته للظهور في حدث "إيرث شوت" المعني بإنقاذ البيئة.

وكتب صلاح في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شرف لي أن أشارك في حدث إيرث شوت ليلة أمس".

وأضاف "أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكان أفضل، ولدعوتهما لي كي أقدم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق".

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وأقيم الحدث تحت عنوان "أنقذوا محيطاتنا"، حيث عبر صلاح قبل تسليمه للجائزة عن سعادته بالتواجد في هذا الحفل واهتمامه بمسألة المياه، كونه نشأ بالقرب من البحر المتوسط.

وحذر صلاح في رسالته من إمكانية أن يكون هناك بلاستيك أكثر من السمك في المحيطات إن لم يتم التصدي لهذه المسألة الآن، مهنئا المرشحين للجائزة على إيجادهم لحلول من أجل إنقاذ الوضع.

يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي البريميرليج بـ7 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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