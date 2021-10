بعد "إيرث شوت".. صلاح يشكر الأمير ويليام وزوجته

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الشكر للأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون وذلك عقب دعوته للظهور في حدث "إيرث شوت" المعني بإنقاذ البيئة.

وكتب صلاح في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شرف لي أن أشارك في حدث إيرث شوت ليلة أمس".

وأضاف "أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكان أفضل، ولدعوتهما لي كي أقدم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق".

It is an honour to have participated in the Earthshot event last night. I am grateful to the Duke and Duchess of Cambridge for their efforts in this ambitious project to make the world a better place, and for their invitation to have me present the first ever Earthshot prize. pic.twitter.com/kcYDjAjNBj