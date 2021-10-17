دوري أبطال إفريقيا – سقوط مفاجئ لـ الوداد وسطيف.. وتعادل الترجي

أقيمت اليوم الأحد باقي مباريات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباريات شهدت تعادلا للترجي التونسي خارج قواعده بينما تلقى الوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري هزيمتين خارج القواعد.

نستعرض معا أبرز أحداث مباريات اليوم من دوري أبطال إفريقيا.

نواذيبو X وفاق سطيف

فاز نواذيبو الموريتاني على وفاق سطيف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

سجل حمايا تانجي هدفين وشيخ مولاي أحمد للفريق الموريتاني، بينما سجل عبدالرحيم ديغموم لوفقا سطيف.

وشهدت المباراة طرد رياد بن عياد لاعب وفاق سطيف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

سيمبا X جوانينج جالاكسي

فاز سيمبا التنزاني على جوانينج جالاكسي الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير.

سجل جون بوكو هدفي سيمبا مبكرا في الدقيقتين الثانية والسادسة من المباراة.

الرجاء X أوليرز

فاز الرجاء المغربي خارج ملعبه على أويلرز الليبيري بهدفين دون مقابل.

سجل أهداف الرجاء كل من حسين رحيمي ومحمود بن حليب.

الهلال X ريفيرز يونايتد

تعادل الهلال السوداني مع ريفيرز يونايتد النيجيري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في نيجيريا.

سجل محمد عبد الرحمن للهلال، وتعادل محمد سعيد أحمد لريفيرز يونايتد بالخطأ في مرماه.

أوتوهو دويو X بيترو أتليتكو

تعادل أوتوهو دويو الغاني مع بيترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

سجل ولفريد نيكايا ورولاند أوكوري للفريق الغاني، بينما سجل جليسون وفيدينيو لبيترو أتليتكو.

الوداد X هارتس أوف أوك

خسر الوداد المغربي خارج ملعبه أمام هارتس أوف أوك الغاني بهدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيد إزاك منساه في الدقيقة الـ 41.

الترجي X الاتحاد

تعادل الترجي مع الاتحاد الليبي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب شهداء بينينا في بني غازي.

صنداونز X مانيما إنيون

تعادل ماميلودي صنداونز مع مانيما يونيون من جمهورية الكونغو بهدفين لكل فريق على ملعب الفريق الكنوغولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.