عضو إدارة المصري: سنكون "بعبع" الدوري.. وهذه أسباب رحيل أحمد رفعت

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي رضاه عن أداء الفريق بعد تعادله مع ريفينيو أوثورتي الأوغندي في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حلبية في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "أشعر بالرضا التام وكان ينقصنا التوفيق. أهدرنا الكثير من الفرص وركلة جزاء أيضا، وكان هناك حالة من سوء التوفيق".

وأضاف "لدينا نقص في مراكز هامة كوننا لعبنا بالقائمة الأساسية دون إضافة الجدد، ولكني أرى جهد كبير من المدرب معين الشعباني، وفي العودة بإذن الله يمكننا الفوز على هذا الفريق والصعود للدور التالي".

وأوضح "أداء المدرب فيه توازن كبير بين الدفاع والهجوم. هناك هدف واضح للفريق، ولكن مثلما قلت نحن نلعب بالقائمة الرئيسية التي بها بعض المشاكل في بعض المراكز منذ الموسم الماضي، الآن نتكاتف وحاول اجتياز الدور الحالي والدور التالي بأي طريقة كانت، حتى يكتمل الفريق بالإضافات الجديدة".

وتابع "كريم العراقي كان نجم المباراة، وأحمد مسعود أدى بشكل جيد، جميع اللاعبين قدموا مباراة عظيمة".

وعن مستقبل الفريق في الدوري المصري الذي يوشك على الانطلاق قال حلبية: "هذا العام سنكون "بعبع" الدوري، ما أقوله مدروس. النادي المصري يبذل مجهودا عظيما في ظل مرور الأندية الجماهيرية بمشاكل مالية، وفي ظل قضاء المصري لأعوام دون دعم حقيقي، المصري يحفر في الصخر لإيجاد الموارد وتحقيق ما يسعد جماهيره".

أما عن رحيل أحمد رفعت إلى فيوتشر أوضح عضو مجلس الإدارة "رفعت لم يرغب في الاستمرار ودخل في مشاكل مع المدرب الجديد، وبالتالي قال المدرب إنه لن يستمر معه، وإذا أراد مجلس الإدارة بقاؤه يمكن البقاء ولكن لن يكون تواجد مع الفريق، فما الذي يجعلنا نحتفظ به"؟

وأضاف "حققنا منه استفادة مادية خصوصا أنه يبلغ من العمر 29 عاما. اللاعب يتقاضى في فيوتشر راتب أقل مما كان يحصل عليه معنا، وهذا يدل على رغبته في عدم الاستمرار، ولا يوجد مجال لبقاء لاعب في المصري وهو لا يريد ذلك. لم تكن هناك أي نية لبيعه حيث أتاه عرض خليجي في يناير ورفضناه".

وستقام مباراة العودة ضد الفريق الأوغندي يوم السبت القادم على ملعب برج العرب، ويكفي المصري الفوز بأي نتيجة للتأهل بعد نهاية الذهاب بالتعادل السلبي.