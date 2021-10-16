موسيماني: كنت أتمنى نتيجة أفضل.. وتعرضنا لظروف صعبة

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - موسيماني

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة أفضل خلال مباراة فريقه أمام جيندراميري ناشونال النيجري.

وتعادل الأهلي مع جاندراميري ناشونال النيجري بهدف لكل فريق ف المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنت أتمنى أن تكون النتيجة افضل ولكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم".

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واستمر "الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكن لن أتحدث عنها وسيكون تركيزي على الأمور الإيجابية فقط".

وأضاف "الفريق قدم أداء دفاعي جيد للغاية في معظم فترات المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكننا استقبلنا هدفا في نهاية المباراة وانتهت بالتعادل".

وأتم "أتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من دوري أبطال إفريقيا، سيكون هذا الأمر مفيدا جدا لجميع فرق البطولة".

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم السبت المقبل، ويحتاج الأهلي للتعادل بدون أهداف من أجل ضمان الصعود لدور المجموعات.

الأهلي هو حامل للقبل النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا وحامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة في عشر مناسبات.

بيتسو موسيماني الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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