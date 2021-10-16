انتهى في إنجلترا - ليستر (4) (2) يونايتد.. سيتي (2) (0) بيرنلي

تابع مباشرة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الثامنة.

اضغط هنا لتتابع مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد دقيقة بدقيقة

وتابع من هنا مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

----

نهاية المباراتين

ق91: باتسون داكا يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد من متابعة لكرة من ضربة ركنية

ق83: ليستر سيتي يتقدم مجددا في أقل من دقيقة بعد عرضية من أيوزي بيريز وتسديدة قوية من فاردي على يسار دي خيا

ق82: راشفورد يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد تمريرة طولية من فيكتور ليندلوف

ق77: الهدف الثاتي لليستر سيتي عن طريق سوينجو بعد متابعة لتصدي ديفيد دي خيا لباتسون داكا

ق75: رونالدو يهدر هدف مؤكد لمانشستر يونايتد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد وانفراد بالمرمى ولكن تسديدته ينقذها شمايكل

ق70: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين

ق64: شمايكل يتألق وينقذ هدفا أكيدا من جرينوود من داخل الست ياردات بعد عرضية من برونو فيرنانديز وتمريرة من رونالدو

ق49: تمريرة ثنائية بين بيرناندو سيلفا وستيرلنج وعرضية البرتغالي تصل لمحرز الذي يسدد في العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق31: جووووووووووول!َ رائع من يوري تيليمانز لاعب ليستر سيتي الذي سدد الكرة بطريقة لوب في الزاوية البعيدة لمرمى دي خيا

ق19: جووووووووول! بوووم تسديدة قوية من ميسون جرينوود تسكن شباك ليستر

ق12: جووووووول! برناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

بداية المباراتين