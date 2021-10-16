انتهى في إنجلترا - ليستر (4) (2) يونايتد.. سيتي (2) (0) بيرنلي
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 15:54
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الثامنة.
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وتابع من هنا مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي
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نهاية المباراتين
ق91: باتسون داكا يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد من متابعة لكرة من ضربة ركنية
ق83: ليستر سيتي يتقدم مجددا في أقل من دقيقة بعد عرضية من أيوزي بيريز وتسديدة قوية من فاردي على يسار دي خيا
ق82: راشفورد يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد تمريرة طولية من فيكتور ليندلوف
ق77: الهدف الثاتي لليستر سيتي عن طريق سوينجو بعد متابعة لتصدي ديفيد دي خيا لباتسون داكا
ق75: رونالدو يهدر هدف مؤكد لمانشستر يونايتد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد وانفراد بالمرمى ولكن تسديدته ينقذها شمايكل
ق70: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين
ق64: شمايكل يتألق وينقذ هدفا أكيدا من جرينوود من داخل الست ياردات بعد عرضية من برونو فيرنانديز وتمريرة من رونالدو
ق49: تمريرة ثنائية بين بيرناندو سيلفا وستيرلنج وعرضية البرتغالي تصل لمحرز الذي يسدد في العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول في المباراتين
ق31: جووووووووووول!َ رائع من يوري تيليمانز لاعب ليستر سيتي الذي سدد الكرة بطريقة لوب في الزاوية البعيدة لمرمى دي خيا
ق19: جووووووووول! بوووم تسديدة قوية من ميسون جرينوود تسكن شباك ليستر
ق12: جووووووول! برناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي
بداية المباراتين