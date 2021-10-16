انتهى في إنجلترا - ليستر (4) (2) يونايتد.. سيتي (2) (0) بيرنلي

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ليستر سيتي

تابع مباشرة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الثامنة.

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وتابع من هنا مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

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نهاية المباراتين

ق91: باتسون داكا يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد من متابعة لكرة من ضربة ركنية

ق83: ليستر سيتي يتقدم مجددا في أقل من دقيقة بعد عرضية من أيوزي بيريز وتسديدة قوية من فاردي على يسار دي خيا

ق82: راشفورد يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد تمريرة طولية من فيكتور ليندلوف

ق77: الهدف الثاتي لليستر سيتي عن طريق سوينجو بعد متابعة لتصدي ديفيد دي خيا لباتسون داكا

ق75: رونالدو يهدر هدف مؤكد لمانشستر يونايتد بعد تمريرة من ماركوس راشفورد وانفراد بالمرمى ولكن تسديدته ينقذها شمايكل

ق70: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين

ق64: شمايكل يتألق وينقذ هدفا أكيدا من جرينوود من داخل الست ياردات بعد عرضية من برونو فيرنانديز وتمريرة من رونالدو

ق49: تمريرة ثنائية بين بيرناندو سيلفا وستيرلنج وعرضية البرتغالي تصل لمحرز الذي يسدد في العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق31: جووووووووووول!َ رائع من يوري تيليمانز لاعب ليستر سيتي الذي سدد الكرة بطريقة لوب في الزاوية البعيدة لمرمى دي خيا

ق19: جووووووووول! بوووم تسديدة قوية من ميسون جرينوود تسكن شباك ليستر

ق12: جووووووول! برناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

بداية المباراتين

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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