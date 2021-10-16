تشكيل بيراميدز - رمضان وفتحي وإبراهيم عادل يواجهون عزام

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا - رمضان صبحي

أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه عزام التنزاني اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حارس المرمى: شريف إكرامي

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الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - أحمد توفيق - إريك تراوري - نبيل عماد - إسلام عيسى

الهجوم: إبراهيم عادل

البدلاء: مهدي سليمان - أحمد منصور - عمر جابر - محمود وادي - أحمد سامي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميد

وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

وسيستضيف بيراميدز لقاء الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

ثم يستهل مشواره في الدوري المصري الممتاز باستضافة مصر للمقاصة.

بيراميدز الكونفدرالية
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