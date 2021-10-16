تشكيل بيراميدز - رمضان وفتحي وإبراهيم عادل يواجهون عزام
السبت، 16 أكتوبر 2021 - 13:01
كتب : FilGoal
أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة مضيفه عزام التنزاني اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حارس المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد فتحي
وسط الملعب: رمضان صبحي - أحمد توفيق - إريك تراوري - نبيل عماد - إسلام عيسى
الهجوم: إبراهيم عادل
البدلاء: مهدي سليمان - أحمد منصور - عمر جابر - محمود وادي - أحمد سامي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميد
وتنطلق المباراة الساعة 2 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.
وسيستضيف بيراميدز لقاء الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.
ثم يستهل مشواره في الدوري المصري الممتاز باستضافة مصر للمقاصة.