الإسماعيلي يستعد للقاء الأهلي في افتتاح الدوري بوديتين

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 00:11

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

يستعد الإسماعيلي لعودة الدوري ومواجهة الأهلي في الجولة الافتتاحية بمباراتين وديتين.

ويخوض الإسماعيلي وديتين ضد فريقي أبو خليفة والشهداء.

وحدد الإسماعيلي موعد الوديتين يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين، إذ تعتبر آخر اللقاءات الودية قبل انطلاق الدوري.

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وكان الدراويش قد أنهوا معسكر الإسكندرية وخاضوا خلاله 5 مباريات ودية.

واستئنف الإسماعيلي تدريباته اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الأهلي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد، واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية.

وتطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عبد اللطيف مدرب الأحمال والتي من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين .

واختتم بتقسيمة على منتصف الملعب تم من خلالها تصحيح بعض الأخطاء والوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

وغاب طلعت يوسف عن مران الدراويش بسبب إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري الأهلي
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