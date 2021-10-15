إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

أعلن الإسماعيلي اليوم الجمعة إصابة مدربه طلعت يوسف بفيروس كورونا.

وجاءت المسحة الطبية ليوسف إيجابية.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته اليوم الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة مدتها 48 ساعة.

ويتأهب الفريق لبداية قوية في الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه الأهلي.

وستكون المباراة هي الأولى ليوسف الذي خلف إيهاب جلال في مقعد الرجل الأول للدراويش.

ثم سيحل الإسماعيلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا الذي سيخوض ثاني موسم في تاريخه بالدوري الممتاز.