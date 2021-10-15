بعد ثيو.. إصابة براهيم دياز بـ فيروس كورونا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان

أعلن ميلان الإيطالي إصابة لاعبه براهيم دياز بفيروس كورونا.

براهيم دياز

النادي : ميلان

ميلان

وقال بيان الروسونيري: "يعلن نادي ميلان أن اختبار كوفيد-19 للاعب براهيم دياز جاء إيجابيا، اللاعب في حالة جيدة ويعزل نفسه حاليا في البيت، نتائج اختبارات باقي الفريق جاءت سلبية".

إصابة هي الثانية بفيروس كورونا التي تضرب الفريق مؤخرا بعد الفرنسي ثيو هيرنانديز. (طالع التفاصيل)

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صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض 9 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات الموسم الحالي.

ويقضي دياز موسمين معارا لصفوف الروسونيري قادما من ريال مدريد.

وكان ستيفانو بيولي قد صرّح في المؤتمر الصحفي: "خلال التوقف الدولي، كان بحالة جيدة جدا، اليوم لم يكن على ما يرام. سوف نرى غدا". (طالع موقف المصابين)

ويستعد ميلان للقاء هيلاس فيرونا غدا السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة.

براهيم دياز ميلان الدوري الإيطالي فيروس كورونا
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