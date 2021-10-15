مؤتمر بيولي: يجب أن يظل ميلان خطيرا.. وهذا موقف المصابين قبل لقاء فيرونا

طالب ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بأن يظل الفريق خطيرا قبل مواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي غدا السبت.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بعد سبع مباريات بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي "يجب أن نستمر في التحلي بالخطورة، فالعديد من لاعبي فريقي يتحسنون، دافيدي كالابريا بخير وسيكون متاحا غدا".

وتابع "نريد الفوز بجميع المباريات. نحن ميلان. نلعب غدا على أرضنا وسنحصل على الكثير من الطاقة من جماهيرنا".

وواصل "غدا، علينا أن نفكر أن هذه هي أهم مباراة في الموسم، وكأنها المباراة الأخيرة التي سيتذكرنا بها المشجعون".

وأضاف: "نحن نبلي بلاءً حسنا، وتدربنا أيضا منذ الأمس، كل لاعبي المنتخبات الوطنية في حالة جيدة".

وعن احتمالية مشاركة براهيم دياز قال: "خلال التوقف الدولي، كان بحالة جيدة جدا، اليوم لم يكن على ما يرام. سوف نرى غدا".

وأردف عن مشاركة فودي بالو توريه بدلا من ثيو هيرنانديز المصاب بفيروس كورونا: "لقد عاد في حالة جيدة، لقد أصبح أكثر ثقة. إنه سريع للغاية، أفضل في الضغط لكنه حذر في المرحلة الدفاعية، يجب أن يُمنح الوقت الكافي لفهم أشياء معينة، فهذا ضروري".

وتحدث عن إصابة مايك مينيان: "نحن آسفون جدا لمايك، رأيناه مرة أخرى أمس، سيعود أقوى من ذي قبل، لدي إيمان كبير بتاتاروشانو ، لكن يجب علينا دائما الاستفادة من أقصى حد من خصائص لاعبينا، غدا تاتاروشانو سيبدأ".

ورد بيولي على وصف ميلان بفرق سيء الحظ: "الحظ السيئ موجود فقط للأشخاص الذين يقولون إنهم سيئو الحظ، لا نشعر بأننا غير محظوظين، نريد محاربة كل الصعوبات من خلال استغلالها لإثبات قيمتنا، هذا ما فعلناه دائما وسنفعله غدا أيضا".

عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى التدريبات أمس للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة فأكمل بيولي: "إنه أفضل، منذ الأمس يتدرب معنا، أعتقد أن تدريب صباح الغد سيكون مهما، ثم سنقرر ما إذا كان سيتم استدعاؤه أم لا".

وأتم "أوليفيه جيرو استفاد من الاستراحة، إنه بالتأكيد أفضل وسيكون متاحا غدا".