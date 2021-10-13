إصابة ثيو هيرنانديز بـ فيروس كورونا

أعلن نادي ميلان إصابة ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا.

الظهير الأيسر الفرنسي عاد من معسكر منتخب بلاده وعقب إجراء مسحة ظهرت نتيجته سلبية وعُزل مباشرة.

وكان الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس قد أصيب بفيروس كورونا مطلع الأسبوع الجاري وغاب عن نهائي دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)

وساهم هيرنانديز في تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021 بالفوز على إسبانيا في النهائي.

ثيو سجل هدف الفوز القاتل على بلجيكا في نصف النهائي وصنع هدف الفوز على اللاروخا في النهائي.

الظهير البالغ 24 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات بقميص ميلان سجل هدفا وصنع 3.

وارتفع عدد الإصابات في الوقت الحالي بصفوف ميلان إلى 9، زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز ودافيدي كالابريا وجونيور ميسياس وأليساندرو فلورينزي ودانييل مالديني ومايك مينيان وتيموتي باكايوكو وأليساندرو بيلتزراي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بعد 7 جولات من بداية الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة.