تصفيات المونديال - البرازيل تدهس أوروجواي.. وتشيلي تضرب فنزويلا بثلاثية

عززت البرازيل تصدرها لترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بسحق ضيفتها أوروجواي بنتيجة 4-1 في الجولة 12.

وحقق فريق سيليساو فوزه العاشر ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بينما تراجعت أوروجواي للمركز الخامس ورصيدها 16 نقطة.

وتقدم نيمار للبرازيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ثم عزز زميله رافينيا النتيجة في الدقيقة 18 بعد لعب الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية أرضية.

وأضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 58 بتسديدة قوية إثر انفراد بالمرمى قبل أن يقلص لويس سواريز النتيجة بهدف من ركلة حرة في الدقيقة 77.

وأحرز جابريل باربوسا الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 83 بضربة رأس وتأكد الحكم من الفيديو قبل احتسابه.

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طالع - الأرجنتين تهزم بيرو وبوليفيا تسحق باراجواي

وفي بارانكيا تعادلت كولومبيا بدون أهداف ضد ضيفتها الإكوادور لترفع الأولى رصيدها إلى 16 نقطة وترتقي للمركز الرابع مقابل 17 نقطة للأخيرة صاحبة المرتبة الثالثة.

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وفازت تشيلي للمرة الثانية تواليا لأول مرة في التصفيات بعدما تفوقت على ضيفتها فنزويلا بثلاثية إريك بولجار (2) وبن بريريتون في الدقائق 18 و37 و73.

وارتقت تشيلي للمركز السادس ورصيدها 13 نقطة مقابل 7 نقاط لفنزويلا الأخيرة.

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وفي الجولة المقبلة يوم 11 نوفمبر تلعب الأرجنتين ضد مضيفتها أوروجواي وتحل بوليفيا ضيفة على بيرو وتصطدم البرازيل بكولومبيا وتواجه باراجواي فريق تشيلي وتتحدى الإكوادور ضيفتها فنزويلا.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.