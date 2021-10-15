تصفيات المونديال - لاوتارو ينصر الأرجنتين على بيرو.. وبوليفيا تسحق باراجواي

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

الأرجنتين

حققت الأرجنتين فوزها السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإسقاط ضيفتها بيرو بهدف فجر الجمعة في الجولة 12.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف فريق ألباسيليستي في الدقيقة 43 من ضربة رأس قوية ليرفع رصيد الأرجنتين إلى 25 نقطة وتستمر وصيفة لترتيب التصفيات.

بينما تحتل بيرو المركز التاسع ورصيدها 11 نقطة.

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وفي لاباز سحقت بوليفيا ضيفتها باراجواي بأربعة أهداف دون رد لترتقي للمركز السابع ورصيدها 12 نقطة، بينما الأخيرة تراجعت للمرتبة الثامنة بفارق الأهداف عن الأولى.

وسجل رودريجو رامالو ومويسيس فيارويل وفيكتور أبريجو وروبرتو فرنانديز أهداف بوليفيا في الدقائق 21 و53 و84 و94.

وفي الجولة المقبلة يوم 11 نوفمبر تلعب الأرجنتين ضد مضيفتها أوروجواي وتحل بوليفيا ضيفة على بيرو وتصطدم البرازيل بكولومبيا وتواجه باراجواي فريق تشيلي وتتحدى الإكوادور ضيفتها فنزويلا.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.

تصفيات كأس العالم الأرجنتين
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