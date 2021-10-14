بعثة الأهلي تصل إلى النيجر لبدء المشوار في دوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى مطار ديوري هاماني بالنيجر استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

حامل اللقب يستهل الدفاع عن لقبه بمواجهة تُقام في الخامسة والنصف السبت المقبل على ملعب الجنرال سيتي كونتشي بالعاصمة نيامي.

يرأس بعثة الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان بيتسو موسيماني قد ضم 19 لاعبا لمواجهة بطل النيجر.

قائمة الأهلي شهدت غياب أفشة صانع ألعاب الفريق الذي يحتفل بزواجه، فيما تواجد محمد محمود بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

وتواجد أيضا محمد شريف مهاجم الفريق بعد حصوله على فترة راحة، والشاب أحمد نبيل "كوكا" في وسط الملعب.

وتشهد القائمة غياب محمد الشناوي حارس الفريق للإصابة، بجانب غياب لويس ميكيسون، وصفقات الفريق الجديدة لعدم قيدها في القائمة الأولية للبطولة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أكرم توفيق – أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال برصيد 10 ألقاب.